رئيس «المعاهد الأزهرية» ينفي تسمم عدد من طلاب معهد ببني سويف

نفى الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ما تردد عن تسمم عدد من طلاب معهد قرية «العقاد» التابع لمنطقة بني سويف الأزهرية.

وقال الشيخ جعفر عبدالله في بيان له، الأربعاء، إن اللجنة الفنية التي شكلها فور تردد أنباء بتسمم الطلاب في بعض المواقع الإلكترونية إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، أثبتت إصابة البعض بحالات قيء.

وأضاف رئيس القطاع أن عدد طلاب المعهد 550 طالبًا، وقد أصيب 74 طالبًا بالقيء فقط، وتم نقلهم للمستشفى لإجراء التحاليل، ولم تثبت إصابتهم بشيء، مشيرًا إلى استقرار الدراسة بالمعهد.

وأوضحت نعيمة عنتر، رئيس رعاية الطلاب بالأزهر، أن حالة الطلاب مستقرة، وخرجوا جميعًا من المستشفى، وتقوم وزارة الصحة بتحليل الوجبات الغذائية لكشف مصدر إصابة الطلاب.