دي خيا: سعيد للغاية لأن مدربي ديفيد مويس

لندن (أ ش أ) أكد ديفيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أنه مدين لمدربه ديفيد مويس وكذا لجماهير ناديه لأنها ساندته بقوة خلال الفترة الاخيرة.

وكان الحارس الاسبانى قد تعرض للهجوم والانتقاد عندما انضم الى الاولد ترافورد من اتليتكو مدريد فى عام 2011 غير ان مويس وقف الى جانبه وسانده كما دعمته جماهير النادى بقوة مما دفع دى خيا الى الشعور بالكثير من الامتنان تجاه المدرب والجمهور على حد سواء .

وقال دى خيا البالغ من العمر 23 عاما " من المهم بالنسبة لأى لاعب كرة قدم ان يشعر بأن مدربه يؤمن بقدراته ويقدر مجهوده ولذا فإننى سعيد للغاية لأن مدربى يساندنى بالفعل " .

ومضى دى خيا يقول فى تصريحات ادلى بها قبيل سفر الفريق لملاقاة فريق كارديف سيتى يوم الاحد القادم " وأننى أشعر بالفخر أيضا لأنني استطعت أن احظى بثقة جماهير الشياطين الحمر الى حد اننى اسمعهم وهم يتغنون باسمى".

وأضاف "هؤلاء هم الذين يدفعون مالا كى يأتوا لمشاهدة الفريق مرة كل اسبوع ولذا فإننى اعدهم بأننى سوف ابذل قصارى جهدى من أجل ان أسعدهم وكى اظل عند حسن ظنهم بى دائما".