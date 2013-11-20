وفد تجارى يزور نيبال الشهر المقبل لبحث تعزيز التعاون الثنائى

أ. ش.أ

قالت الدكتورة ليلى البيلى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس لجنة المرأة بالغرفة إنه يتم حاليا تشكيل وفد من الغرفة لزيارة نيبال خلال ديسمبر المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين.

وأضافت البيلى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن زيارة نيبال تأتى بعد زيارة كوشالكيشور راى، السفير النيبالى فى مصر للغرفة وتوجيه الدعوة رسميا لزيارة نيبال.

وأكدت أنها تدرس حاليا الدعوة التى وجهها لها الجانب النيبالى وكيفية الاستفادة منها لأكبر عدد من القطاعات التجارية، خاصة بعد توفير بعض المعلومات عن السوق النيبالى حتى يتم تحديد القطاعات التجارية المصرية، التى من الممكن أن تستفيد من هذه الزيارة ومخاطبة أصحابها حتى يتم إعداد وفد يستطيع أن يخلق فرص استثمارية متبادلة مع نيبال مستقبلا.

وأشارت إلى أنه فى حالة سفر الوفد المصرى إلى نيبال، سيتم إعداد قائمة بالسلع المصرية التى يستطيع السوق النيبالى الاستفادة منها حتى تكون الزيارة مفيدة، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الصادرات المصرية التى يجب الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة.