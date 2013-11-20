ميسي: الحذاء الذهبي لم يكن هدفي أبدا

برشلونة (إفي): أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء عقب تسلمه جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية (46 هدفا في 32 مباراة بالليجا) في موسم 2012-2013 للمرة الثالثة في تاريخه، أن الفوز بالجائزة لم يكن أبدا هدفه عندما كان معافى، ولا الآن خاصة مع إصابته.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بتلك الجائزة بعدما سبق وأحرزها من قبل في موسمي 2009-2010 و2011-2012.

وقال ميسي لدى تسلمه الجائزة من نجم برشلونة السابق البلغاري خريستو ستويتشكوف، "الحذاء الذهبي لم يكن أبدا هدفي عندما كنت معافى، ولا الآن بشكل خاص. هدفي دائما العودة للعب بشكل جيد" حيث يبتعد حاليا عن الملاعب لنحو شهر ونصف للتعافي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

رافق ميسي خلال تسلمه الجائزة رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل، ومدرب الفريق الأول ومواطنه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، واللاعبين كارليس بويول وتشافي هرنانديز وجيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس وأدريانو وخوسيه بينتو.

ووجه اللاعب الأرجنتيني (26 عاما) الشكر لزملائه بالفريق، خاصة الذين حضروا تسليم الجائزة، وخصصها لهم "بدونكم لم أكن لأحصل على شيء"، كما وجه الشكر لأسرته التي "دائما ما تقف بجانبي في الأوقات العصيبة".

وكانت المرة الأولى التي فاز بها ميسي بالحذاء الذهبي في موسم 2009-2010 وسجل 38 هدفا ، وفي المرة الثانية سجل 50 هدفا في موسم 2011-2012.

وعن استعداداته للفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لاحقته مؤخرا، قال "الآن احتاج للراحة كي يتمتع كل جسدي بالقوة اللازمة وكي لا أتعرض في المستقبل لإصابات جديدة وأستطيع أن ألعب بشكل مستريح".

وبهذا الشكل يرغب ميسي في عدم التسرع للتعافي من إصابته ولا يضع موعدا معينا للعودة إلى الملاعب، لكنه بسؤاله عن امكانية العودة مع بداية العام رد بقوله "إذا سارت الأمور بشكل جيد فقد أعود أمام إلتشي" الذي سيستضيفه برشلونة في ملعب كامب نو بالجولة الثامنة عشرة من الليجا في الخامس من يناير المقبل.

وعن طريقة لعب فريقه الذي يتصدر الليجا ومجموعته بدوري أبطال أوروبا قال ميسي "هناك جدل دائر منذ فترة حول طريقة لعبنا، وقد أصبح زائدا عن الحد. ففلسفتنا في اللعب لم تختلف، دائما ما نحاول تطبيق طريقة لعب برشلونة".