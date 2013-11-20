أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التليفزيون المصري يذيع كلمة للفريق السيسي بعد قليل لتعزية أهالي ضحايا جنود سيناء

Google+ Print
التليفزيون المصري يذيع كلمة للفريق السيسي بعد قليل لتعزية أهالي ضحايا جنود سيناء التليفزيون المصري يذيع كلمة للفريق السيسي بعد قليل لتعزية أهالي ضحايا جنود سيناء

أكد مصدر عسكري مسئول ان الفريق اول عبدالفتاح وزير لدفاع قام بالفعل بإدلاء كلمة في مطار الماطة بعد حضوره للجنازة العسكرية على أرواح شهداء حادث رفح اليوم والذي وصلت جثامينهم الى مطار الماظة على متن طائرة عسكرية وكان في استقبالها السيسي وعدد من الوزرء وقادة الجيش.

وقال ان الكلمة سيتم اذاعتها على التيفزيون المصري الساعة 9 ضمن اذاعة مراسم الجنازة العسكرية التي اقيمت بمطار الماظة.
> واشار المصدر الى ان السيسي اكد في كلمته ان العزاء ليس لأسر الشهداء والقوات المسلحة وانما لمصر كلها فهم ابنائها الذين قدموا ارواحهم فداء لها من اجل مواجهة الارهاب ومن يرفعون السلاح في وجه ابناء هذا الوطن وأن كل من رفع السلاح فى وجه الجيش والشرطة فهو إرهابى مجرم يريد تدمير هذا البلد .
> واكد ان هذا الحادث الغادر الذي لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة ، واننا لن نسمح لمن يرفعون السلاح من تدمير هذا الوطن وقهر شعبة ، واضاف اننا لا نخشي ان تصيبنا رصاصات الغدر من اجل هذا الوطن ونحن موجودون لمنعهم ومحاربتهم بأرواحنا مهما كانت التضحيات فنحن لا نخاف الموت لأننا سنكون شهداء أمام الله.
> وطالب اسر الشهداء الفريق اول السيسى بسرعة القصاص العادل لابنائهم ممن شارك ودبر فى هذا الحادث الغادر، مؤكدين ان ما تقوم به القوات المسلحة فى سيناء من حرب ضد الارهاب هو العزاء الوحيد لابنائهم الذين سقطوا على ارضها الطاهرة، مؤكدًا أن كل من يرفع السلاح في وجه الجيش او الشرطة هو مجرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي