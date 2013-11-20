التليفزيون المصري يذيع كلمة للفريق السيسي بعد قليل لتعزية أهالي ضحايا جنود سيناء

أكد مصدر عسكري مسئول ان الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير لدفاع قام بالفعل بإدلاء كلمة في مطار الماطة بعد حضوره للجنازة العسكرية على أرواح شهداء حادث رفح اليوم والذي وصلت جثامينهم الى مطار الماظة على متن طائرة عسكرية وكان في استقبالها السيسي وعدد من الوزرء وقادة الجيش.

وقال ان الكلمة سيتم اذاعتها على التيفزيون المصري الساعة 9 ضمن اذاعة مراسم الجنازة العسكرية التي اقيمت بمطار الماظة.

> واشار المصدر الى ان السيسي اكد في كلمته ان العزاء ليس لأسر الشهداء والقوات المسلحة وانما لمصر كلها فهم ابنائها الذين قدموا ارواحهم فداء لها من اجل مواجهة الارهاب ومن يرفعون السلاح في وجه ابناء هذا الوطن وأن كل من رفع السلاح فى وجه الجيش والشرطة فهو إرهابى مجرم يريد تدمير هذا البلد .

> واكد ان هذا الحادث الغادر الذي لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة ، واننا لن نسمح لمن يرفعون السلاح من تدمير هذا الوطن وقهر شعبة ، واضاف اننا لا نخشي ان تصيبنا رصاصات الغدر من اجل هذا الوطن ونحن موجودون لمنعهم ومحاربتهم بأرواحنا مهما كانت التضحيات فنحن لا نخاف الموت لأننا سنكون شهداء أمام الله.

> وطالب اسر الشهداء الفريق اول السيسى بسرعة القصاص العادل لابنائهم ممن شارك ودبر فى هذا الحادث الغادر، مؤكدين ان ما تقوم به القوات المسلحة فى سيناء من حرب ضد الارهاب هو العزاء الوحيد لابنائهم الذين سقطوا على ارضها الطاهرة، مؤكدًا أن كل من يرفع السلاح في وجه الجيش او الشرطة هو مجرم.