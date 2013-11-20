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شعبة الدواجن تحذر من فقدان 50% من الإنتاج بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز

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شعبة الدواجن تحذر من فقدان 50% من الإنتاج بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز شعبة الدواجن تحذر من فقدان 50% من الإنتاج بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز

حذر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من استمرار نقص أسطوانات البوتاجاز فى الأسواق، مما يؤثر على مزارع الدواجن، مع ارتفاع برودة فصل الشتاء وانتشار الأوبئة وبالتالى نفوق ما يقرب من 50% من حجم الإنتاج السنوى.

وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أسطوانات البوتاجاز لا تزال تباع للمزارع من 90 إلى 110 جنيهات، إضافة إلى نقص المعروض منها، مشددا على ضرورة تدخل ببدائل سريعة لإنقاذ منظومة الدواجن.

وأوضح أنه لابد من توفير خزانات للغاز على مزارع الدواجن لإمدادها بالتدفئة مع الاحتفاظ بعوامل الأمان، أو توفير أسطوانات البوتاجاز بشكل أسرع، أو من خلال توفير السولار للمزارع التى تستخدم "الهيتر"، والذى يعتبر من الوسائل الحديثة للتدفئة.

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مصر 365

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