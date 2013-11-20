هاني رمزي: ابني سافر لتعلم الإخراج وربنا يعيني على المصاريف

أكد الفنان هاني رمزي لـ"سيدتي نت" أنّ ابنه الأكبر شادي سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته التي اختارها، موضحاً أنّه اختار إكمال تعليمه في مجال الإخراج هناك، في إحدى الجامعات الأمريكية المرتبطة باستوديوهات هوليوود. وقال هاني: "جاء هذا القرار بناء على رغبة ابني الشديدة، وإصراره. ولم أجد أمام حالة الإصرار الموجودة لديه إلا الموافقة، رغم أنّ المصاريف ضخمة جداً. لكنني أقول: ربنا يعيني على المصاريف، .

كما أنني والد ديمقراطيّ، لا أحبّ أن أفرض أيّ شروط على أولادي، وأحبّ أن يفعلوا طوال حياتهم ما يرغبون فيه، حتى يعرفوا طوال الوقت أنّ والدهم لم يتراجع لحظة عن الوقوف معهم في كلّ طلباتهم".

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