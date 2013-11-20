سلمى رشيد تقود حملة لدعم سكينة في "ستار أكاديمي"

بدأت نجمة "آراب آيدول" سلمى رشيد حملة دعم لسكينة بوخريص المشاركة في "ستار أكاديمي" في موسمه التاسع، ودعت معجبيها إلى التصويت بكثافة لضمان رجوع سكينة إلى أسوار الأكاديمية .

ونشرت سلمى عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي : "أدعوكم أحبائي للتصويت لسكينة بوخريص رقم تصويتها 3 موهبة تستحق الدعم " .

وكتبت مرة أخرى : " عاجل لكل فانز سلمى المرجو التصويت للموهبة المغربية (سكينة بوخريص) المشاركة في البرنامج الغنائي ستار أكاديمي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"