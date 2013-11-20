أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سلمى رشيد تقود حملة لدعم سكينة في "ستار أكاديمي"

Google+ Print
سلمى رشيد تقود حملة لدعم سكينة في "ستار أكاديمي" سلمى رشيد تقود حملة لدعم سكينة في "ستار أكاديمي"

بدأت نجمة "آراب آيدول" سلمى رشيد حملة دعم لسكينة بوخريص المشاركة في "ستار أكاديمي" في موسمه التاسع، ودعت معجبيها إلى التصويت بكثافة لضمان رجوع سكينة إلى أسوار الأكاديمية .
ونشرت سلمى عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي : "أدعوكم أحبائي للتصويت لسكينة بوخريص رقم تصويتها 3 موهبة تستحق الدعم " .
وكتبت مرة أخرى : " عاجل لكل فانز سلمى المرجو التصويت للموهبة المغربية (سكينة بوخريص) المشاركة في البرنامج الغنائي ستار أكاديمي".

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي