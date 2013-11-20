تحويل مسار طائرة أردنية متجهة إلى شيكاغو بسبب مشكلات صحية لأحد الركاب

اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية في بيان الاربعاء انها اضطرت لتحويل مسار احدى رحلاتها المتجهة الى شيكاغو في الولايات المتحدة لإسعاف راكب اردني كاني يعاني اعراض ذبحة صدرية.

وقال البيان ان “الشركة حوّلت اليوم الأربعاء مسار إحدى طائرتها المتجهة من عمّان إلى شيكاغو في رحلة اعتيادية، حيث هبطت الطائرة في مطار اسطنبول لإنقاذ حياة أحد المسافرين”.

واضاف إن “قائد الطائرة، وهي من طراز ايرباص 340، وعلى متنها 257 مسافراً، اتخذ قراره بالهبوط في أقرب مطار بعدما أُبلغه طاقم الرحلة بأن مسافراً يعاني أعراض ذبحة صدرية ويبدو بحاجة ماسة إلى العلاج، حيث هبطت الطائرة في مطار اتاتورك الدولي، وتم نقل المسافر إلى أحد المشافي القريبة من المطار لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم”.

وأوضح البيان أن “الطائرة استأنفت رحلتها الاعتيادية إلى شيكاغو، بعد تأخير في اسطنبول دام نحو ساعة “، مشيرا الى “حرص الملكية الاردنية على صحة وسلامة مسافريها، بالرغم من التكاليف المالية الباهظة التي تنطوي على عملية الهبوط الاضطراري وما يترتب على ذلك من استهلاك إضافي للوقود ودفع رسوم المطار ورسوم الهبوط والإقلاع، فضلًا عن التأخير”.

وبحسب البيان فإن “المسافر هو أردني الجنسية يبلغ من العمر 75 عامًا – يتمتع الآن بحالة صحية جيدة، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى قريباً”. وتسيّر الملكية الاردنية، التي يتألف اسطولها من اكثر من ثلاثين طائرة، رحلات الى 60 وجهة حول العالم.

أ. ف. ب