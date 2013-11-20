"فيتامين سى" يقى من السرطان وأمراض القلب

كثير من التساؤلات تدور فى عقولنا حول فيتامين سى، أهميته، وفوائده الصحية لجسمك، وأين يتواجد، وهل نقصه قد يسبب عددا من الأمراض بالجسم، وما هو المقدار المناسب للجسم من فيتامين سى، كلها أمور يوضحها دكتور علاء مسعد استشارى أمراض المناعة.

يقول مسعد، إن فيتامين سى يتواجد فى الجوافة والكيوى والبرتقال والليمون والبطيخ والمانجو والطماطم والسبانخ والبروكلى، ولفيتامين سى فوائد متعددة للجسم، فهو يقى من أمراض القلب، ويمنع تصلب الشرايين، ويعمل على امتصاص الحديد، ويقى من السرطان، وآلام المفاصل، لافتًا إلى أن نقصه يؤثر على الجسم ويضعف المناعة، ويكون الجسم غير قادر على تجاوز أزمات الأنفلونزا، ويؤثر نقص فيتامين سى على اللثة، فيؤدى لالتهابها ويضعف العظام.

وأضاف مسعد، أن هناك عددا من الأعراض التى توضح نقص فيتامين سى بالجسم، كالشعور بالخمول الناجم عن نقص إنتاج الكولاجين بالجسم، والصعوبة فى شفاء الجروح، فنجد أن الجرح الذى يتعرض له الجسم فى حالة نقص فيتامين سى لا يلتئم سريعا، مع إمكانية الإصابة بالحمى أو التشنجات لذا فكمية فيتامين سى المطلوبة يوميًا للجسم تقدر بـ قدر بـ 40-60 مجم يوميًا لذا فلابد من المداومة على الحصول على القدر الكافى من فيتامين سى حتى لا يكون الجسم عرضة لعدد كبير من الأمراض التى تؤثر عليه، وتسبب له عددا كبيرا من الأمراض.