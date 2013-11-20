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هدوء نسبي لبركان «إتنا» في جزيرة صقلية الإيطالية

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هدوء نسبي لبركان «إتنا» في جزيرة صقلية الإيطالية هدوء نسبي لبركان «إتنا» في جزيرة صقلية الإيطالية

ساد الهدوء جبل إتنا الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي، بعد أن ثار البركان الذي يقع في شرقي صقلية خلال عطلة الأسبوع عدة مرات، حيث انطلق سيل جارف من الحمم الساخنة من إحدى الحفر التي تكونت مؤخرًا في بداية منحدر الجبل الجنوبي الشرقي منذ مساء السبت الماضي.

وكان من الممكن رؤية الحمم المتدفقة وهي تشق طريقها بوضوح فجر الأحد، إلا أنه كان من الممكن أيضا رؤية أن هناك نشاطات ضعيفة في الفوهة الرئيسية للبركان التي تنبعث منها الغيوم من الرماد البركاني.

وتعتبر ثورة بركان جبل «إتنا» التي جرت خلال الأسبوع الجاري هي السادسة عشرة خلال العام الحالي، وكانت آخر المرات قبل 5 أيام فقط ولم يتأثر مطار كاتانيا الدولي بهذا الأمر.

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