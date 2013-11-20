نقابة السينمائيين تدعوا رئيس الرقابة وصناع فيلم”أسرار عائلية” لمشاهدة العمل معا

دعت نقابة المهن السينمائيه د. أحمد عواض “رئيس الرقابة على المصنفات الفنية” .و المخرج هاني فوزي قزمان “مخرج فيلم أسرار عائلية”.لتحديد موعدا لمشاهدة العمل معا.للوصول لحل بشأن الأزمة القائمة بين صناع الفيلم والرقابة على المصنفات الفنية

> وطالبت النقابه عواض التوقف عن إجراء الأحاديث الصحفية التي من شأنها إحداث الفرقة والوقيعة بين أبناء مهنتنا .

> يذكران الرقابه طالبت صناع فيلم “اسرار عائليه”بحذف13 مشهدا بدعوى انها مخلة بالاداب العامه.

> ومن ناحية اخرى دعا المخرج هانى فوزى اليوم مجموعه من النقاد لمشاهدة نسخة العمل.وابداء ارائهم فى موقف الرقابه