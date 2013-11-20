' أبو تريكة لم يفكر في التضامن مع عبد الظاهر أمام غانا '

نفى حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة ما تردد عن إثارة محمد أبو تريكة لأزمة قبل مباراة مصر وغانا بتصميمه على ارتداء قميص أحمد عبد الظاهر زميله في الأهلي والذي تم إيقافه بسبب رفعه علامة رابعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فريد عقب المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف "كل ما يتردد عن رغبة أبو تريكة في التضامن مع عبد الظاهر بارتداء قميصه عار تمام من الصحة."

وأضاف فريد "لم يطلب أبو تريكة أو يفكر في هذا الفعل، وكل تركيزه كان منصب على المباراة من أجل تحقيق نتيجة تحفظ هيبة مصر بعد الهزيمة 6-1 في كوماسي."

وأتت تصريحات فريد في الوقت الذي نفى فيه العديد من لاعبى المنتخب تفكير الساحر في ذلك الأمر أو طلبه.

وتعد مباراة الثلاثاء هى الأخيرة لأبو تريكة مع منتخب مصر، بعد أن أعلن اللاعب اعتزاله عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي في ديسمبر المقبل.