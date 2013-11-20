الطب الشرعى: وفاة أول ضحية بأحداث "محمد محمود" بطلق خرطوش فى الرأس

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إنه تم الانتهاء من تشريح جثة عبد المعبود مجدى أحمد السيد الذى يبلغ من العمر 15 سنة، والذى يعد أول ضحية فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير أمس فى إحياء ذكرى محمد محمود، مؤكدا على أن وفاته جاءت نتيجة طلقة خرطوش من النوع الثقيل مستقر فى الرأس.

> وأضاف عبد الحميد فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة للدفن وتسليمها إلى أهاليها.