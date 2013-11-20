2000 جنيه مساعدة من مدارس الفيوم للطلاب المصابين فى حادث دهشور

قامت مدارس الفيوم، بتقديم مساعدات مالية عاجلة لطلابها الذين أصيبوا فى حادث قطار دهشور الذى أودى بحياة 27، وإصابة 36 من عائلة قبطية واحدة، أثناء عودتهم من فرح قريب لهم بحلوان بالقاهرة.

قام محمود العمريطى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومديرو مدارس هؤلاء الطلاب المصابين، بزيارتهم بمستشفى الهرم التخصصى وقدموا لكل منهم 2000 جنيه، مساعدة عاجلة من مجالس أمناء هذه المدارس.

من ناحية أخرى، اتفق الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم على قيام محافظة الجيزة بصرف الإعانات العاجلة المقررة للضحايا والمصابين وقدرها 5000 جنيه للمتوفى، و200 جنيه للمصاب، ووافق محافظ الفيوم على المذكرة التى قدمها محمود الشاذلى وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، لصرف مساعدات عاجلة إضافية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وقال محمد عبد الوهاب مدير المؤسسة إن الإعانة تبلغ 3000 جنيه للمتوفى، و1000 جنيه للمصاب، وقد بدأت المديرية حصر المستحقين الذين سيقومون بالصرف.