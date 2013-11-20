هاني فوزي:فيلمي عن المثليّة الجنسيّة لا يحمل مشاهد إباحيّة

أعرب المخرج هاني فوزي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، عن استغرابه من موقف الرقابة على المصنفات الفنية، وطالب بإلغائها تماماً واستبدالها بخبراء طب نفسي يصنّفون الأفلام طبقاً للمراحل العمريّة.

وأشار فوزي إلى أنّه من الصعب الرضوخ لطلب الرقابة بحذف 13 مشهد من فيلمه "أسرار عائلية"، لأن ذلك سيحدث خللاً شديداً في الإطار العام للفيلم، قائلاً إنه حاول كثيرا أن يتحدث مع الرقباء بشأن أن يحصل على خطاب منهم برفض الفيلم، إلا إنهم رفضوا وكان يريد أن يتقدم بهذا الخطاب إلى لجنة التظلمات بالرقابة حتى يتم البت في الأمر، خاصة وأنّ الفيلم لا يحمل أي مشاهد جنسية، كما أن الفيلم تم تصنفيه تحت فئة "للكبار فقط" ما يعني أنه لا داع لهذا التعنت الرقابي الشديد والغريب أن من طالب بحذف المشاهد لم يعط أي مبرر لهذا الطلب بحسب فوزي.

وعن الهدف الرئيسي من التطرق إلى المثلية الجنسية، خاصة وأنها قضية شائكة قال فوزي إنه من الأشخاص الذين لا يحبون دفن رؤؤسهم في الرمال، وقال إنه "يسلط الضوء في الفيلم على الأبعاد النفسية لهذه القضية، وبيان كيف أن الشخص المثلي غير سعيد مثلما بينت بعض الأفلام الأخرى، بل هو مريض ومن خلال الفيلم يظل يبحث عن العلاج لأنه غير راض عن حياته، إلى أن يجد الخلاص ويتم علاجه من هذا المرض باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى".

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