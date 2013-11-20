10آلاف درهم غرامة ترك مخلفات في بر أو شاطئ عجمان

فرضت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان غرامة عشرة آلاف درهم على من يترك مخلفات في البر أو على شاطئ البحر بعد التنزه في العطل الرسمية والإجازات.

جاء ذلك بتوجيه من الشيخ راشد النعيمي رئيس الدائرة بهدف الحفاظ على البيئة وحماية لها من التلوث الذي يضر عناصرها ويسيء للمنظر الجمالي للإمارة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن هذا القرار يأتي ترجمة لاستراتيجيات قطاع الصحة العامة والبيئة وأهدافه وجهوده التي سيبذلها في حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة بالإمارة .. كما يأتي حرصا من الدائرة على توفير البيئة النظيفة الخالية من المخلفات الضارة بالبيئة وخاصة في البر والبحر للحد من حدوث كوارث بيئية ودعوة للجميع للحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة التي تعتبر من أهم الثروات الوطنية وجزءاً من الانتماء للوطن والولاء للقيادة العليا التي تحرص على ذلك.

واشار الى أن الدائرة ستخصص قاربا لتنظيف خور مشيرف وجمع المخلفات التي ترميها القوارب والمتنزهين على شاطئ البحر وستشدد الرقابة خلال العطل الرسمية ونهاية الأسبوع.

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