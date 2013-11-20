أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. ضبط 22 سيارة محملة ب50 طن بضائع أجنبية مهربة ببورسعيد

Google+ Print
بالصور.. ضبط 22 سيارة محملة ب50 طن بضائع أجنبية مهربة ببورسعيد بالصور.. ضبط 22 سيارة محملة ب50 طن بضائع أجنبية مهربة ببورسعيد


> قامت القوات الأمنية من مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بتمشيط المدينة والطرق والمدقات التى يسلكها المهربين بمناطق عزبة أبو عوف والجبانات وخط الحراسات والقابوطى و القابوطى الجديد و خلف مصنع سينمار وعزبة الإصلاح و الجناين و كذا، على الطرق الرئيسية منها طريق دمياط الإسماعيليه و الدائري و الدولى الساحلى، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد “22″ سيارة محملة ب “50″ طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .

وقد أمر اللواء “محمد الشرقاوى” مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية و فحص المضبوطات بمعرفة القائمين على الضبط من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة، بعد ان تم إحتجاز البضائع أمام مبنى مديرية الأمن وتسليمها للإدارة العامة المركزيه للجمارك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا