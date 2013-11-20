بالصور.. ضبط 22 سيارة محملة ب50 طن بضائع أجنبية مهربة ببورسعيد



> قامت القوات الأمنية من مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بتمشيط المدينة والطرق والمدقات التى يسلكها المهربين بمناطق عزبة أبو عوف والجبانات وخط الحراسات والقابوطى و القابوطى الجديد و خلف مصنع سينمار وعزبة الإصلاح و الجناين و كذا، على الطرق الرئيسية منها طريق دمياط الإسماعيليه و الدائري و الدولى الساحلى، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد “22″ سيارة محملة ب “50″ طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .

وقد أمر اللواء “محمد الشرقاوى” مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية و فحص المضبوطات بمعرفة القائمين على الضبط من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة، بعد ان تم إحتجاز البضائع أمام مبنى مديرية الأمن وتسليمها للإدارة العامة المركزيه للجمارك.

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