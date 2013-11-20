سلماوى: 241 مادة يشملها الدستور المعدل بينهم 39 مادة مستحدثة

أعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور أن اللجنة وصلت اليوم إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور بما فيها تلك التى لم نناقشها بعد مثل القوات المسلحة.

وقال سلماوى فى مؤتمر صحفى إن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة منهم 51 فى المقومات الأساسية و58 فى الحقوق والحريات و132 مادة فى نظام الحكم وهناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل فى دساتير مصر بالاضافة الي ان هناك مبادىء مستحدثة تم ادخالها على مواد قائمة.

ونفى ماتردد على لسانه بأنه تم الغاء مفوضية التمييز، قالاً هذا الكلام غير صحيح وأنا لم أدل بمثل هذا التصريح .