برشلونة يستهدف راميريز في حال فشل ضم كوكي

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسبانى يضع عينه على لاعب خط وسط تشيلسى راميريز لضمه فى حالة فشله فى ضم كوكى لاعب نادى أتليتكو مدريد الذى يسعى ورائه كل من ناديى ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة ديلى اكسبريس البريطانية أنه على الرغم من أن العملاق الإسبانى لايعانى نقصا فى خط الوسط ومازال التعاقد مع حارس يحل محل فيكتور فالديز فى نهاية الموسم يحتل قمة أولوياته، الا أن المدير الفنى جيراردو مارتينو بدأ بالفعل فى التفكير فى مستقبل خط وسط الفريق.

وبينما يظل كوكى الخيار الاول لتاتا مارتينو لكن المدرب الارجنتينى يدرك اهتمام الناديين الانجليزيين ويضع خطة بديلة فى حالة عدم قدرته على ضم لاعب أتليتكو مدريد الصاعد.

يذكر أن كوكى الملقب بخليفة شابى لديه فرصة كبيرة لخلافة الإسباني الدولي فى كامب نو بعد أن نال اعجاب كشافى النادى الكتالونى والمدير الفنى لمنتخب إسبانيا فيسينتى ديل بوسكى بأدائه مع ناديه المدريدى هذا الموسم.

ومع ذلك يضع برشلونه كل من راميريز لاعب تشيلسى وأرتورو فيدال لاعب يوفينتوس الايطالى بديلين لكوكى فى حال فشل مساعى ضمه فى موسم الانتقالات الصيفية.