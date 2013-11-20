أجدد الجراحات التجميليّة لشتاء 2014

عوضاً عن تمضية فصل الشتاء في حالة سبات، لِمَ لا تستغّلين هذه الفصل البارد والطويل، من أجل الاستعداد للصيف؟! سواء كنت تعانين من مشاكل صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت العيوب صغيرة أم كبيرة هي التي تطغى على بشرتك، ستجدين ما يناسبك في مضمار الجراحات التجميلية.

حان الوقت لتجديد قامتك ووجهك! في الواقع، من المحبّذ إجراء بعض العمليات الجراحية في فصل الشتاء، بعيداً عن أشعة الشّمس القويّة. استعيني بالموسم البارد للتخلّص من الخلايا الشحميّة وممارسة الرياضة الكثيفة ثلاثة أيّام في الأسبوع واستخدام الآلات الحديثة العهد وإضفاء رونق إلى نضارتك، عبر زرع الشعر على الحاجبين، وبالطبع تبييض أسنانك للحصول على ابتسامة ناصعة البياض، مثل نجمات هوليوود.



Lipofllingالتعبئة وإعادة التشكيل

لمعالجة المؤخّرتين المسطّحتين أو المترهّلتين، وجد الأطباء الحلّ في إزالة الشحوم والدهون الإضافية، من أنحاء الجسم، وإعادة حقنها في المؤخّرة. وهكذا تكون الإفادة مزدوجة! بالإضافة إلى ذلك، تجنبك هذه الطريقة كلّ المضاعفات الطبية المرتبطة برفض جسم غريب. التكلفة: ابتداءً من 1500 يورو.

Coolsculpting الصقل البارد

تعتمد تقنية الصقل البارد على مبدأ تردّي الخلايا الجلدية بفعل البرد. تتمّ معالجة المنطقة المرجوّة بمطبق سيليكون على حرارة 4 درجات؛ وهكذا تتدمّر الخلايا الشحمية تلقائياً بغضون أربعة أسابيع. أنت بحاجة إلى جلسة أوليّة، تمتدّ على ساعة من الوقت، تلحقها جلسة أخرى، بعد شهر، لمعالجة الانتفاخ. يُمكن للمريضة أن تغادر عيادة الطبيب فور انتهاء الجلسة ومواصلة حياتها الطبيعيّة.

i-Thin تقنية لخسارة قياسين في أقلّ من ثلاثة أيّام

تستخدم تقنية أي ثين عدّة مؤلّفة من آلة فنترل وشورتي أو فول بادي مزوّدة بتكنولوجيا الموجات ما فوق الصوتية لتنحيف الخصر والمؤخّرة والفخذين. ويتمّ استخدامها في إطار برنامج تقليديّ مؤلف من الرياضة البدنية التقليديّة. تصل تكلفة الجلسة إلى 60 يورو، ولا بدّ من الخضوع إلى 6 جلسات تقريباً لخسارة 900 غرام عن الخصر.

micro-puces حاشيات الثدي الحديثة

بعد فضيحة شركة PIP وتضرّر الكثير من النساء في مجال جراحات زرع حاشيات الثدي، قررت الشركات العاملة في هذا القطاع إعادة النظر في منتجاتها وتطوير حاشيات ثدي. وقد شهد عام 2013، تطوّراً كبيراً وواسع النطاق في هذا المجال، عبر استحداث رقاقات فائقة الصغر، تعمل على الأشعة لتحديد مصنع الحاشية وطرازها وتركيبتها، فضلاً عن تاريخها. وبهذه الطريقة، ستتمكّن المرأة من معرفة كلّ ما يخصّ الحاشية التي اختارتها، بخاصّة استكشاف إن كان ثمة أيّ عطل فيها.



Lipo وداعاً للسيلوليت!

نقدم لك شفط الدهون الناعم. وهو حلّ بديل لشفط الدهون الاعتيادي، إذ إن بإمكانه معالجة المناطق الصغيرة التي هي بحاجة إلى شفط، من دون تخدير عام . ويتمّ شفط الدهون عبر استخدام إبر رفيعة جداً. وعلى الرغم من أنّ العمليّة أطول من الجراحة التقليديّة، إلا أنّ المريضة لا تخضع إلى المتابعة في المرحلة التي تلي العملية الجراحية. تصل تكلفة العلاج إلى 220 يورو للموضع الواحد.

زرع شعر الحاجبين لنظرة فتّاكة

هل تندمين على نتف حاجبيك بشكل مبالغ فيه خلال الأيّام الخوالي، نظراً إلى أنّ الموضة اليوم تفرض حاجبين كثيفين؟ لا مجال للندم مع جراحة زرع شعر الحاجبين التي تصنع العجائب.

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