وصول القيادى الإخوانى عمرو زكى لنيابة شرق القاهرة لنظر تجديد حبسه

وصل منذ قليل، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية القيادى الإخوانى عمرو زكى، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة حدائق القبة، للنظر فى أمر تجديد حبسه , بتهمة التورط في أحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري وتعذيب بعض المواطنين أثناء اعتصام رابعة العدوية.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط المهندس المعماري عمرو محمد زكي، القيادي الإخواني وأمين لجنة القاهرة بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة حدائق القبة، بالاشتراك مع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي والأمن العام، أثناء اختبائه داخل شقة بعقار في شارع 18 بحي 3 بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.