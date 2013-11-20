"أطباء بلا حقوق" تعترض على مواعيد عمومية "المهن الطبية" 12 ديسمبر

اعترضت الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق وعضو مجلس نقابة الأطباء على موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية فى 12 ديسمبر المقبل.

وقالت مينا، فى بيان لها اليوم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منذ ما يزيد على 5 سنوات والفريق الطبى يطالب بجمعية عمومية لإتحاد المهن الطبية لمناقشة ميزانياته ومشاكل المعاشات ومشروع العلاج منتقدة دعوة مجلس إدارة الإتحاد للجمعية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفى للأطباء بيوم، وقالت إن ذلك يثير علامات استفهام ومن حقنا أن نعترض على الموعد.

وأكدت أن غرض جماعة الإخوان المسلمين هو تمرير واعتماد ميزانيات الاتحاد دون مشاكل كثيرة من الأطباء لانشغالهم بالانتخابات.

وأشارت إلى أن ميزانية الإتحاد تخطت الـ1,8 مليار جنية وتابعت: من حق الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين أن يعرفوا كيفية صرف ميزانياتهم خاصة إن خبرتنا فى تعامل المجلس مع أموال النقابة لا تطمئننا على تصرفهم فى أموال الاتحاد.