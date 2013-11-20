مدرب جنوب أفريقيا: ما حدث حول تغيير فيكتور فالديس نتج عن سوء تفاهم

(إفي): صرح جوردون ايجسوند المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، بأن خلافه مع توني جراندي المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا حول تغيير حارس الماتادور فيكتور فالديس، كان سببه حدوث "سوء تفاهم".

وفي تصريحات أدلى بها عقب المباراة الودية بين الفريقين والتي انتهت بفوز جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قال ايجسوند إنه لم يعترض على مبدأ تغيير فالديس الذي عانى من إصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء ولكنه كان يؤكد على وجوب الرجوع إلى الحكم قبل اتخاذ قرار كهذا.

وكان جدل قد حدث نتيجة إصابة فالديس ورغبة الماتادور في الدفع بالحارس بيبي رينا بدلا منه رغم أن إسبانيا استنفدت كافة تبديلاتها الستة وفقا للوائح المباريات الودية.

ولكن مدرب جنوب أفريقيا أرجع ما حدث إلى أنه سوء تفاهم وأن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني لم يفهم ما كان يقوله وذلك بسبب عائق اختلاف اللغة بينهما.

وأوضح ايجسوند أن مباراة الثلاثاء كانت ودية وتسير وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لذا فإن الحكم هو الشخص الوحيد المنوط به إجراء استثناء السماح لإسبانيا بإجراء تعديل إضافي عن العدد المسموح لها.

وأضاف أن لاعبي إسبانيا سألوه عن رأيه حول الدفع برينا بدلا من فالديس ورد عليهم بأنه ينبغي استشارة الحكم.

وأعرب ايجسوند عن سعادته بالفوز على إسبانيا بطلة العالم لعام 2010 ، كما أشاد بالمهارات التي قدمها لاعبوه خلال اللقاء "فنحن كنا نعرف الطريقة التي ستتبعها إسبانيا في اللعب".

وفي هذا الصدد قال: "نحن لم نتأهل إلى بطولة كأس العالم ولكننا حققنا الفوز على أبطال العالم وهذا أمر إيجابي".