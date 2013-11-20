غدا.. الاحتفال باليوم العالمى لمرض السدة الرئوية المزمن

تعقد غدا الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للسدة الرئوية المزمنة، يعقب الاحتفال مؤتمر صحفى للتوعية بخطورة مرض السدة المرضى، وذلك لنشر الوعى بمرض السدة الرئوية المزمن والذى سيمثل ثالث أسباب الوفاة عالميا فى 2020.

يشارك بالاحتفالية عدد كبير من السادة الأطباء المتخصصين، على رأسهم الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس جمعية الصدر والتدرن، والدكتور نبيل الدبركى رئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الجمعية المصرية للجهاز التنفسى والحساسية.

كما يشارك فى المؤتمر عدد من الجمعيات الأهلية منها جمعية حياة بلا تدخين، وجمعية صناع الحياة - مشروع صحتنا، جمعية مصريين أصحاء.