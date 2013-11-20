بالفيديو - المكسيك في المونديال بسحق نيوزلندا

حجزت المكسيك مقعدها في كأس العالم 2014 بعد أن كررت فوزها الكبير على نيوزلندا بالتغلب عليها في ملعبها 4-2 في مباراة الإياب من ملحق الكونكاكاف – أوقيانوسيا.

وكانت المكسيك قد تغلبت في مباراة الذهاب بملعبها 5-1 لتجعل من مباراة الإياب أشبه بتحصيل حاصل.

وتقدمت المكسيك في الشوط الأول بثلاثية نظيفة عن طريق أوريبي بيرالتا الذي تكفل وحده بتسجيل الأهداف في الدقائق 14 و29 و33.

وفي الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدفين متتاليين عن طريق كريس جيمس من ضربة جزاء في الدقيقة 80 وروري فالون في الدقيقة 84 قبل أن يضيف كارلوس بينا الرابع للمكسيك في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة تصعد المكسيك لكأس العالم للمرة الـ15 في تاريخها وللمرة السادسة على التوالي إذ لم تتغيب عن المونديال منذ 1994.

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