وزير التعليم: الإمارات تبدأ في الفصل الدراسي الثاني إجراءات إعارة معلمين من مصر

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات تبدأ في الفصل الدراسي الثاني في الإعلان عن احتياجاتها من المعلمين المصريين للبدء في إجراءات إعارتهم على أن يصبح المعلم على قوة العمل هناك بداية من سبتمبر 2014 .

وأكد الوزير أن وزير التعليم الإماراتي وافق على استيفاد معلمي لغة انجليزية مصريين بعد أن كانت الإمارات تشترط اللغة الإنجليزية كلغة أم لأي معلم يعار لها .

وأوضح الوزير إنه أرسل لمكتبة وزارة التعليم الاماراتية كتب ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراة في مجالات التعليم المختلفة لكي ينتفعوا بها .

وكشف الوزير عن أن الدراسة في المدارس المصرية التسعة المغلقة بالإمارات سوف تبدأ العام الدراسي المقبل بعد الموافقة على إعادة فتحها .