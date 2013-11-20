حملة أمنية بسوهاج تُحرر 649 مخالفة مرورية وتنفذ 401 حكم وتضبط 4 قطع سلاح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية تحت اشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية والمرافق، وايضًا قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية، وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين، وضبط المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفه وضبط كافة الجرائم الجنائية والمطلوبين فـي أحكام قضائية والأسلحة المتنوعة والسرقات.

ففي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 649 مخالفة مرورية، 276 سحب تراخيص و 3 رادار و 85 تصالح فوري وحجز 30 دراجة بخارية وحجز 6 سيارة و 249 مخالفة علي نموذج 125مرور.

وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 401 حكم منها، 231 جزئي و 91 مستأنف و 63 غرامات جزئيه و 4 غرامات مستأنفه و 12 مخالفات جزئية و 3070 ج مبالغ محصله.

وفـي مجال متابعة السيارات المتروكه و المعثور عليها والسابق الابلاغ بسرقتها تم ضبط السيارة رقم 51262 نقل سوهاج بيدفورد اللون احمر × ابيض بشريط شاسية رقم 7163814 موتور رقم 478271 والمعثور عليها بناحيه قريه البلابيش قبلى- مركز دار السلام والمبلغ بسرقتها ببلاغ سالم عبدالعال امين رمضان 22 سنة طالب ومقيم بنى خالد اولاد يحى قبلى – دار السلام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 احوال مركز دار السلام .

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 4 سلاح ناري 47 منها، 3 بندقية الية ،و1 فرد روسي صناعة محلية و 47 طلقة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ابيض .

وفي مجال قضايا المخدرات تم ضبط 7 قضايا، 4 قضايا تعاطي لكلاً من (عماد فتحي احمد عبد الرحيم ويقيم بجهينة الغربية ،و يوسف شاؤول نصري ويقيم قسم اول سوهاج ،و عزت محمود عبد الحميد ويقيم بجرجا ،و سامح ابراهيم محمد عبد الصادق ويقيم جرجا) و 3 قضايا اتجار لكلاً من (سيد عبد الموجود صديق الزيات ويقيم المنشأة ،و سعيد احمد محمد مهران ويقيم جهينة ،و محمد كمال احمد عبد القادر ويقيم سوهاج) وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وفي مجال مكافحة جرائم السرقات تم ضبط المدعو عبد الخالق محمد احمد عبد الرحيم 45 سنة مدرس ومقيم نجوع مازن اثناء قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تحمل شاسيه رقم 71197226 وموتور رقم 7331845 وبالكشف عن الدراجه برقمى الشاسيه والموتور تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 5637 جنح قسم جرجا لسنة 2013م عن بلاغ عماد السيد يوسف – مقيم بندر جرجا – وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5 أحوال مركز دار السلام .

وفي مجال قضايا التموين تم تحرير 14 مخالفة تموينية ، منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر تصرف فى حصة الدقيق و 1 محضر عدم الأعلان عن أسعار و 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و 3 محضر تجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم لبيعها فى السوق السوداء .

وفي مجال ضبط المتهمين المطلوبين فى قضايا مختلفة تم ضبط (عرابى عبد الرحيم على سالم 44 سنة عامل ،و عبد الناصر عبد الرحيم على سالم 50 سنة جزار ،و عمر احمد زكى خليفه 33 سنة دبلوم تجارة ،و محمد حماده عبد اللطيف ابو العلا 30 سنة عامل) و يقيمون بناحية الخيام – دائرة مركز دار السلام ، كما تم ضبط محمد محمود محمد احمد 34 سنة سائق ويقيم روافع القصير – مركز سوهاج والمطلوب ضبطه واحضاره في القضيه رقم 3171 اداري مركز سوهاج لسنة 2013م مشاجره واطلاق اعيرة ناريه ، وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تم ضبط 5 احكام، وتــم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين.