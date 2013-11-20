طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 23 درجة وأسوان 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تصل لحد الضباب، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 13 23

> الإسكندرية 12 22

> مطروح 12 22

> بورسعيد 16 22

> دمياط 15 21

> بلطيم 15 22

> الإسماعيلية 12 22

> السويس 14 22

> العريش 10 22

> نخل 8 21

> طابا 7 20

> الطور 16 25

> مرسى علم 17 26

> الغردقة 16 26

> شرم الشيخ 17 27

> رفح 12 22

> كاترين 7 16

> سيوة 10 25

> المنيا 11 24

> الفيوم 12 24

> رأس سدر 15 24

> أبوسمبل 15 27

> وسط الدلتا 14 23

> أسيوط 10 24

> سوهاج 12 25

> الأقصر 14 26

> أسوان 15 27

> شلاتين 18 27

> حلايب 19 27

> الوادى الجديد 12 28

> قنا 14 26

> نويبع 18 25

> السلوم 12 22