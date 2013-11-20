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"دور الزكاة فى سد حاجات الفقراء الأساسية" ندوة بالأعلى للشئون الإسلامية

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"دور الزكاة فى سد حاجات الفقراء الأساسية" ندوة بالأعلى للشئون الإسلامية "دور الزكاة فى سد حاجات الفقراء الأساسية" ندوة بالأعلى للشئون الإسلامية

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ندوته العلمية الشهرية الأولى بعنوان "دور الزكاة فى سد الحاجات الأساسية للفقراء"، فى إطار تفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدعوى والوطنى، باعتباره أحد أهم الأركان العلمية والثقافية بوزارة الأوقاف.

وتحدد موضوع "دور الزكاة فى سد الحاجات الأساسية للفقراء" ليكون عنوانًا للندوة الشهرية الأولى يوم السبت 7 ديسمبر القادم.

ويدير الندوة دكتور أحمد على عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويشرف على تنظيمها دكتور أحمد عبد الهادى وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية بالمجلس.

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