بالصور.. توعية طلاب مدارس مطروح بدور الشرطة وقواعد المرور

تواصل مديرية التربية والتعليم بمطروح، برئاسة صفى الدين الموهوب، وكيل وزارة التعاون مع مديرية أمن مطروح، التنسيق مع مديرية أمن مطروح، لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس المختلفة إلى المواقع الشرطية للتوعية بدور الشرطة وقواعد المرور.

وزار عدد من طلاب مدرسة رياض الصالحين الاعدادية المشتركة بمدينة مرسى مطروح إدارة مرور مطروح أمس الثلاثاء، وقام محمد العبد مدير العلاقات العامة بتعليم مطروح، بإلقاء محاضرة عن دور رجال الشرطة فى حماية وتأمين المواطنين والمنشآت، ودور رجال المرور فى تأمين الطرق وتنظيم حركة المرور وضبط الخارجين عن القانون وقواعد المرور وضبط المخالفات المرورية.

وقدم أمين الشرطة إبراهيم عمارة، شرحا مبسطا للطلاب عن القواعد المرورية المهمة، ولفت إلى أهمية الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، كما قام بتدريب الطلاب على جهاز التدريب على القيادة بالمحاكاة.

وعقب انتهاء الزيارة تمت إعادة الطلاب إلى مدرسة بأتوبيس مديرية الأمن الذى تخصصه لنقل الطلاب، للتعرف على المواقع الشرطية.