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“اطلب حقك ” حملة جديدة لحركة “وعي” للكشف عن الفساد الإدارى بالدولة

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“اطلب حقك ” حملة جديدة لحركة “وعي” للكشف عن الفساد الإدارى بالدولة “اطلب حقك ” حملة جديدة لحركة “وعي” للكشف عن الفساد الإدارى بالدولة

محمد ناجي- حركة وعي

 

أعلنت حركة وعى للتثقيف السياسى عند بدء حملة جديدة من ضمن فعالياتها تحت عنوان ” اطلب حقك ” وذلك للمطالبة بالحقوق العامة والخاصة المهدرة للمواطنين .

وقال محمد ناجى زاهى المنسق العام لحركة وعى إن هذه الحملة والتى تتبناها الحركة, تتضمن مجموعة ملفات سيتم تنفيذها وأول هذه الملفات هى توعية المواطنين بالحفاظ على حقوقهم كاملة والتى تتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتوعيتهم بالطريقة القانونية والأخلاقية لاسترجاع حقوقهم .

تتبنى الحركة ملف تواصل رؤساء مكاتب الحركة مع المواطنين ومعرفة مشاكلهم وتوصيل هذه المشاكل الى المسؤلين ومناشدتهم العمل على حلها فى أقرب وقت .
> وأضاف ناجى أن حملة أطلب حقك ستكون مفعلة بشكل جيد لرصد الواقع المؤلم الذى يعيشة المواطن البسيط فى كل ربوع وكشف الفساد والتلاعب فى كل أجهزة الدولة وذلك من خلال المواطنين الشرفاء الذين يمتلكون كشف الحقيقة فى كل محافظات مصر .
> وأشار ناجى أن الحملة ستبدأ فى كشف حقيقة ملف فساد داخل مؤسسات الدولة بعرض ملف كامل عن فساد وزارة التمية المحلية بداية الأسبوع القادم وسيعتبر مفاجأة للجميع .
> وناشد ناجى المواطنين الذين يمتلكون الحقيقة بالتواصل مع أعضاء الحركة وذلك لعرض فضائح الجهاز الأدارى من ناحية ومن ناحية أخرى لتحقيق مطاالب المواطنين من خلال الأصرار على حل مشاكلهم .

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