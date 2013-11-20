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"أحمد نصر" وكيل لمديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف

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"أحمد نصر" وكيل لمديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف "أحمد نصر" وكيل لمديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف

أصدرت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة، قرارا بترقية أحمد محمود أحمد نصر لشغل وظيفة وكيل لمديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف، بدرجة مدير عام، اعتبارا من 14 نوفمبر 2013.

وأكد نصر أنه سيفتح علاقة جديدة بين الجهاز الإدارى بالمحافظة مع وسائل الاتصال والصحافة والإعلام، وله رؤية واضحة لتطوير منظومة تدريب العاملين بالحكم المحلى، ووضع أسلوب جديد لتلقى الشكاوى وفحصها ومحاولة حل مشكلة كل موظف متضرر من وضع خاطئ.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد نصر عمل بمجال الصحافة والإعلام وخاصة بالصحافة المحلية منذ أكثر من 25 عاما، وكان أحد أعضاء مجلس تحرير جريدة أخبار بنى سويف التى كانت تصدر عن ديوان عام المحافظة، وشغل عدة مواقع قيادية فى الصحف الإقليمية والمتخصصة، وله العديد من الأبحاث والمقالات التى تم نشرها فى عدد من الصحف المصرية والعربية.

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