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وزير الرياضة يدعو لبحث سبل تحويل الاندية لشركات مساهمة

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وزير الرياضة يدعو لبحث سبل تحويل الاندية لشركات مساهمة وزير الرياضة يدعو لبحث سبل تحويل الاندية لشركات مساهمة

القاهرة (/ أ ش أ /) طلب طاهر أبو زيد وزير الرياضة رؤساء الاندية المصرية مجددا لبحث سبل تحويل انديتهم الى شركات مساهمة كخطوة على طريق الإصلاح.

وأكد على أهمية دور الاستثمار الحقيقى فى خلق موارد مالية جديدة للأندية وتنمية الموارد المتاحة حتى تتمكن الاندية بمجرد تحولها الى شركات واستقرار احوالها المالية من التخلي تدريجيا عن دعم الدولة.

واكد أبو زيد مجددا على أن وزارته ستقدم اى دعم قانونى بناء على طلب اى ناد خاصة الاندية الفقيرة من خلال فريق مستشاريها القانونيين.

واوضح ان تحويل الاندية الى شركات مساهمة هو بداية التطوير الحقيقى المنشود وستشهد الفترة المقبلة انتعاشة رياضية بعودة النشاط

وبالنسبة للكرة المصرية اكد الوزير على ان هذه الخطوة يمكن ان تنقل الكرة فى من الاحتراف الوهمى الى الاحتراف الحقيقى خاصة وان الكرة ستجلب اموالا طائلة للاندية والدولة.

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