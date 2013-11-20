القرقاوي : مجلس الوزراء يولي اهتماماً خاصاً بالوظائف القيادية

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد وجه بضرورة إيجاد الصف الثاني من القيادات واجتمع في أكثر من مرة مع تلك القيادات محفزاً ومشجعاً لهم على تطوير عملهم وأداء وزاراتهم، وتم في هذا الشأن إعداد عدة برامج تدريبية متخصصة في مجال القيادة والإدارة للعديد من موظفي الوزارات بهدف بناء صفٍ ثانٍ قادرٍ على إدارة التغيير والتطوير في الحكومة.

وقال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء في رده الكتابي- خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، امس- على سؤال العضو مصبح سعيد بالعجيد الكتبي حول وجود شاغر لوظيفة وكيل وزارة في بعض الوزارات الاتحادية "انه كان لهذه التوجيهات وهذا الاهتمام أثر واضح في الأشهر الماضية من خلال تعيين وكلاء وزارة لكل من وزارتي التربية والتعليم والصحة، وجارٍ متابعة باقي الوزارات لشغل تلك الوظائف القيادية في أقرب وقت ممكن مشيراً الى أن مجلس الوزراء يولي اهتماماً خاصاً بالوظائف القيادية في الوزارات الاتحادية، باعتبار أن وجود قيادات متميزة قادرة على تسيير وتطوير العمل وتنفيذ الخطط المعتمدة من أهم أساسيات نجاح الوزارات في تأدية المهام المناطة بها.

وأعرب مصبح الكتبي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات سموه بضرورة ملء الوظائف الشاغرة والاهتمام بتأهيل القيادات المواطنة.