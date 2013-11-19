أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر عسكرى: السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة بقواعد عسكرية لدينا

Google+ Print
مصدر عسكرى: السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة بقواعد عسكرية لدينا مصدر عسكرى: السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة بقواعد عسكرية لدينا

قال مصدر عسكرى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع " إن ما يتردد فى وسائل الإعلام المحلية والاجنبية حول اعتزام روسيا إنشاء قاعدة بحرية فى خلال الفترة المقبلة، لتكون مركزا لها فى البحر المتوسط، لا تسمح به سياسة القوات المسلحة الواضحة تماما فى هذا الشأن منذ سنوات طويلة، كما أن السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة مهما كانت قوتها فى المنطقة أو علاقاتها مع مصر بتأسيس قواعد أجنبية لها بمصر.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة المصرية تربطها علاقات تعاون عسكرى مع الكثير من الدول، فى إطار يحترم خصوصية سياسات الدفاع والأمن القومى، ولا يسمح مطلقا بوجود قوات أجنبية على أرض مصر، أو وجود قواعد عسكرية بحرية أو برية، لافتا إلى أن ما يتم ترديده فى هذا الشأن يأتى فى إطار حرب المعلومات التى يستخدمها عدد من الدول ضد مصر فى الوقت الراهن، لإرباك المشهد فى البلاد، وإشاعة الفوضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم