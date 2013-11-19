مصدر عسكرى: السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة بقواعد عسكرية لدينا

قال مصدر عسكرى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع " إن ما يتردد فى وسائل الإعلام المحلية والاجنبية حول اعتزام روسيا إنشاء قاعدة بحرية فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتكون مركزا لها فى البحر المتوسط، لا تسمح به سياسة القوات المسلحة الواضحة تماما فى هذا الشأن منذ سنوات طويلة، كما أن السيادة المصرية لا تسمح لأى دولة مهما كانت قوتها فى المنطقة أو علاقاتها مع مصر بتأسيس قواعد أجنبية لها بمصر.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة المصرية تربطها علاقات تعاون عسكرى مع الكثير من الدول، فى إطار يحترم خصوصية سياسات الدفاع والأمن القومى، ولا يسمح مطلقا بوجود قوات أجنبية على أرض مصر، أو وجود قواعد عسكرية بحرية أو برية، لافتا إلى أن ما يتم ترديده فى هذا الشأن يأتى فى إطار حرب المعلومات التى يستخدمها عدد من الدول ضد مصر فى الوقت الراهن، لإرباك المشهد فى البلاد، وإشاعة الفوضى.