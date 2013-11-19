النجوم الشباب يرفضون عمليات التجميل ويستخدمون المكياج عند الضرورة

معظم النجوم السوبر ستار في عالم الرجال يلجؤون في الكبر إلى عمليات التجميل واستخدام المكياج، من أجل الحفاظ على صورهم. ولهذا، كانت "سيدتي نت" حريصة على توجيه هذا السؤال إلى عدد من نجوم الفنّ لاستطلاع آرائهم ومواقفهم في هذا الموضوع.

الفنان أحمد عز أكّد أنه لن يلجأ، تحت أيّ ظرف، إلى إجراء أيّ عمليات تجميل، قائلاً: "ربّنا منحني القبول بهذه الهيئة، وبالتالي لن أتدخل فيها".

وأضاف عزّ: "أما بالنسبة إلى المكياج، فقد ألجأ إليه، لأنني في النهاية ممثل، ولنجاح أيّ دور لا بد من أن أخضع إلى تعليمات المخرج".

هاني رمزي، من جهته، أشار إلى أنه ضدّ الفكرة تماماً، وقال: "لا أحبّ إطلاقاً أن أغيّر شكلي، إلا إذا كان الدور يحتاج إلى ذلك، مثل فيلم "غبي منه في"، حيث كانت الشخصية مختلفة، وتتطلب أن أغيّر تماماً شكلي".

بينما أشار محمد رجب إلى أن "هذا الموضوع لا يمكن أن يتوقعه أحد، والسؤال يحتاج إلى تفكير. لكن راحتي الشخصية هي في تقديم كل أعمالي بدون تغيير، مهما كان العمل. فأنا أحبّ أن أبدو طبيعيّاً، بدون تكلّف. كما أرفض تماماً فكرة عمليات التجميل، ولا أعتقد أنّي سأقدم عليها في يوم من الأيام".

محمد هنيدي علق على السؤال قائلاً: "الكوميديان في الغالب لا يلجأ إلى ذلك، لأنّ أعماله تنجح من خلال خفّة دمه، على عكس الذي يعتمد على اللوك الجديد والوسامة. أنا شخصياً يمكن أن أقوم باستخدام أيّ شيء في الكبر لكي أنجح وأستمر".

ويرى مصطفى شعبان أنّ "من الأفضل لأيّ فنان الحرص على تطويع نفسه، طبقاً لظروفه التي يعيشها في كلّ مرحلة. وقد لا ألجأ إلى المكياج أو التغيير، لأنني لا يمكن أن استمرّ بطلاً مدى الحياة".

ويقول محمد رمضان، أحدث نجوم الوسط الفني: "أنتمي إلى مدرسة الواقعيّة في التمثيل، والتي تحرص على تقديم شخصيّات من الواقع. ولذلك، أنا لا أعتقد أنني من الممكن أن ألجأ إلى المكياج إلا بعد الستين، لو استمررت كبطل.

فمثلي الأعلى احمد زكي أراه في أعماله المتعدّدة قد وصل إلى قمة الأداء والنجومية لدرجة أنّ معظم نجوم جيله والذين سبقوه كان يتمنون أن يصلوا إلى نفس مكانته. وبالتالي، لا أرى أيّ ضرورة بالنسبة إليّ لوجود المكياج".

ويعتبر خالد سليم أنّ المكياج ليس عيباً، ولا ضدّ الفنان، "لأنّ استخدامه يكون مرتبطاً بشخصيّة تؤدّيها أحياناً، ومطلوب أن تخرج على جمهورك بشكل معيّن لكي تقنعهم. من هنا، يفرض عليك المخرج أن تقدّمها بما يتناسب مع رؤيته، وليس ما يناسبك أنت كفنان، لأنّ الموضوع في هذه اللحظة يكون خارجاً عن تأثير الفنان. والمخرج في النهاية هو المسؤول عن العمل ككل. لكنني في حياتي الطبيعة غير مهتم على الإطلاق بوضع مكياج أو تجميل، لأنني لا أنظر إلى نفسي إلا كفنان يرغب في توصيل مضمون رسالته إلى الناس، بعيداً عن اللف والدوران، وأتمنى أن أظلّ بهذا المنطق إلى آخر لحظة في حياتي".

أمّا أحمد فهمي فيؤكّد أنّ معظم جيل الفنانين الموجود حالياً لا يستخدم المكياج، لأنّهم جميعاً يرغبون في الظهور على طبيعتهم. لكنهم بالضرورة سيلجؤون إليه في الكبر، برغم أنّ طبيعة الأدوار تختلف عن هذه الفترة تبعاً للسن. لكنّ لا بديل عن المكياج حتى يظهر الإنسان بشكل مقنع، خصوصاً أنّ النجم يظل يحاول طوال حياته أن يحافظ على مكانته وصورته التي تولّدت عند الجمهور، منذ اللحظة الأولى لدخوله التمثيل؛ وهذا قد يكون سبب استخدام المكياج".

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