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استمرار إضراب شرطيين عن الطعام بالوادي الجديد بعد رفض نقلهم

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استمرار إضراب شرطيين عن الطعام بالوادي الجديد بعد رفض نقلهم استمرار إضراب شرطيين عن الطعام بالوادي الجديد بعد رفض نقلهم

لليوم الثاني على التوالي يستمر اضراب شرطيان عن الطعام أمام مكتب مدير أمن الوادي الجديد  للمطالبة بالنقل  والعودة إلى محافظاتهم حيث دخل كلً  من أمين شرطة وشرطي في إضراب مفتوح عن الطعام أمس أمام مكتب مدير أمن الوادي الجديد للمطالبة بالنقل .

وقال أمين شرطة حاتم نشأت أحمد  من قوة ديوان المديرية ويطالب بنقله إلي موطنه  البحر الأحمر ، حيث انه يعول اسرة مكونة من 5 أفراد في مراحل تعليمية مختلفة  إضافة إلي حصوله على تقارير كفاءة بتقدير امتياز على مدار عامين وهو الشرط الخاص بالنقل خارج المحافظة  ومن جانبة .

وقال علي محمد  شرطي من قوة غرفة الأزمات بديوان المديرية  ومضرب عن الطعام إنه قضى3 سنوات عمل متتالية بالمحافظة مع صدور تقارير كفاءة سير له بتقدير امتياز، ومع ذلك لم تتم الاستجابة له بالنقل .

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