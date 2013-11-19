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وفد الأزهر يبحث عودة البعثة إلى الصومال مع القنصل المصرى

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وفد الأزهر يبحث عودة البعثة إلى الصومال مع القنصل المصرى وفد الأزهر يبحث عودة البعثة إلى الصومال مع القنصل المصرى

ناقش وفد الأزهر الشريف الذى- يزور الصومال حالياً- مع القنصل العام لمصر فى مقديـشيو العديد من الموضوعات.

كان أبرزها إطلاع الوفد على واقع الصومال والظروف، التى تمر بها البلاد للبحث عن أفضل الوسائل لعودة الوجود المصرى خصوصاً، الأزهرى على الساحة الصومالية لنشر الفكر الأزهرى الوسطى المعتدل ومحاربة التطرف.

وقال د. محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار إن القنصل العام شرح الكثير من التفاصيل وظروف الواقع الصومالى الآن، والاحتياج إلى وجود الأزهر الشريف فى الصومال الذى تدعمه الخارجية وتؤكد عليه.

وكان وفد الأزهر الشريف قد التقى رؤساء وأعضاء فرعى الرابطة فى مقدشيو، وقرضوا، الذين عرضوا بالتفصيل حالة الفرعين والأنشطة التى يقومان بهما فى خدمة الشعب الصومالى، والتى تمثلت فى تدريب أعداد من الدعاة من مختلف مدن الصومال، وزيارات ميدانية للمدارس وتدريب المرأة الصومالية على ممارسة العمل الاجتماعى العام، وعقد دورات للغة العربية، وغيرها من الأنشطة المختلفة التى تغطى أنحاء الصومال، وعرض الأعضاء طموحاتهم لمزيد من التفعيل والتوسع فى الأنشطة.

ضم الوفد مستشار شيخ الأزهر للحوار د. محمود عزب، ود. محيى الدين عفيفى عميد كلية العلوم الإسلامية ود.أحمد عامر المسئول المالى للرابطة قد افتتحا اللقاء بتبليغ تحية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر للشعب الصومالى.

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مصر 365