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الرئيس اليمنى يبحث العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن وقطر والسعودية

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الرئيس اليمنى يبحث العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن وقطر والسعودية الرئيس اليمنى يبحث العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن وقطر والسعودية

عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى سلسلة من اللقاءات مع الملوك ورؤساء الدول العربية كلا على حده على هامش أعمال القمة العربية الافريقية الثالثة التي بدأت أعمالها صباح اليوم في دولة الكويت حيث التقي مع عاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله ابن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بالمملكة العربية رئيس وفد المملكة إلى القمة العربية الأفريقية الثالثة.

وتناولت اللقاءات القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين اليمن والاردن وقطر والسعودية وسبل دعم وتعزيزعلاقات اليمنية مع كل من هذه الدول .

وتناول الرئيس اليمنى طبيعة الأوضاع التي تمر بها اليمن وما خلفته الأزمة التي نشبت مطلع عام 2011 من تداعيات خطيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأكد الرئيس اليمنى أن عدم مساعدة اليمن على مواجهة التحديات التي تواجهه قد يؤدي إلى نشوء المزيد من الأزمات والتداعيات التي لا تحمد عقباها .

وأعرب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي عن ثقته بإحراز النجاحات والتغلب على كافة التحديات بمساعدة القوى السياسية المؤمنة بمصلحة اليمن وامنه واستقراره وكذلك بمساعدة جيرانه واخوانه.

ا.ش.ا

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