صفاء سلطان: أتمنى تقديم دويتو غنائي عربي مع راغب علامة

عمان | سميرة حسنين | تصوير: سلطان سلطان ماكياج وشعر | نعمة القيسي

تتابع صفاء سلطان حديثها عن بييرين سات ، كما تتطرق إلى موهبة الفنانة هيفاء وهبي كممثلة ، لافتة الى ترحيبها بالعمل معها، إليكم نص اللقاء:

ما أكثر شيء يعجبك ببيرين؟

جرأتها في أداء المشاهد التي قد ترفضها ممثلة أخرى، خاصةً مشاهد العشق مع كيفانش تاتليتوغ في «العشق الممنوع»، ولا تجرؤ أي فنانة عربية على فعل ما فعلته هي.

وأنت؟

أرفض هذا النوع من الجرأة، ولا أعتقد أن لها مبرراً درامياً. وأرفض حتى أن تقوم دوبليرة بأدائها عني لأن الجمهور لن يدرك أو يفهم ذلك، وقد عرضت عليّ أفلام سورية بها بعض هذه المشاهد ورفضتها فوراً بدون نقاش.

ولو عرض عليك خالد يوسف دوراً فيه بعض المشاهد الجريئة؟

سأرفض بالطبع، وهو يعرف ذلك.

ما أقوى فيلم أعجبك لخالد يوسف؟

«دكان شحاته».

هل أعجبتك هيفاء وهبي كممثلة؟

جداً، فاجأتني هيفاء وهبي كممثلة جيدة.

تحبين العمل معها؟

أرحب بالعمل معها بالتأكيد.

متى ستخوضين تجربة الغناء؟

لقائي بنجم «آراب آيدول» الفلسطيني محمد عساف مصادفة في المطار، جعلني أفكر بغناء دويتو معه، وطرحت الفكرة عليه وتحمس هو ومدير أعماله مارسيل الزغبي، وسنستكمل حديثنا قريباً في هذا الشأن.

ما رأيك بعالم الغناء؟

عالم مليء بالمافيات.

لماذا اخترت محمد عساف بالذات لغناء دويتو معه؟

تنبأت بفوزه مبكراً من شدة إعجابي بصوته وإحساسه وحضوره، كان مشروع نجم، وصوّتّ له في النهائيات بأكثر من 150 دولاراً، وهو صوت لن يتكرر في «آراب آيدول»، وهو ليس صوت فلسطين فحسب بل صوت العرب جميعاً، واستحق الفوز لأن موسم «آراب آيدول» الثاني أقوى من الموسم الأول بأصوات مشتركيه، والله يعين لجنة تحكيمه لأن اختيار الأفضل كان أمراً صعباً جداً عليهم، لكن محمد عساف تفوق عليهم بميزة أنه كان أقربهم للقلب.

من المطرب العربي الذي تتمنين تقديم دويتو غنائي عربي معه؟

راغب علامة عربياً، ومحمد عساف فلسطينياً.

متى تحديداً ستنطلقين غنائياً؟

أنتظر فرصة تعاقدي مع شركة إنتاج عربية.

دخولك عالم البزنس شائعة أم حقيقة؟

حقيقة، قمت وأخي سلطان وصديقة طفولتي نعمة القيسي بتأسيس شركة wedding planner smile makers لتنظيم حفلات الخطوبة والزفاف والمناسبات وأعياد الميلاد وما شابه لأنني أحب جداً تنسيق الحفلات من الألف للياء. واخترت مقر الشركة في الصويفية وهو مكوّن من طابقين مؤلفين من استديو وصالون تزيين ومكتب يعمل فيهما حوالي 12 موظفاً وأنا المديرة العامة للمشروع.

هل ساعدك خطيبك في تمويله؟

دعمني معنوياً وشجعني وأهداني مكتبي الخاص تعبيراً عن حبه ودعمه لي.

هل من الممكن أن تتعاقدي مع نجوم الغناء لإحياء الحفلات التي تنظمها شركتك؟

نعم، ولأجل ذلك بدأت اتصالاتي مع نجوم الغناء وأولهم راغب علامة الذي اتصلت به قبل أسبوعين وعلي الديك ووفيق حبيب.

إذا نجح مشروعك هذا بإذن الله تعالى ماذا ستكون خطوتك القادمة؟

إطلاق شركة إنتاج درامية.

ومن هم النجوم الذين سيكونون أول من ستختارينهم كمنتجة؟

بالبدوي: ياسر المصري وصبا مبارك.

بالرومانسي: تيم حسن وسلاف فواخرجي.

بالاجتماعي: بسام كوسا وجمال سليمان وعباس النوري ونجوم الأردن.

وبالمصري: خالد صالح وغادة عبد الرازق

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