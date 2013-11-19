"المصرى الديمقراطى" يستطلع آراء قرية بالشرقية حول الدستور والانتخابات

نظم الحزب المصرى الديمقراطى، مؤتمرًا، أمس الاثنين، بقرية الأشراف التابعة لمركز الزقازيق، ضمن جولاته بالقرى لاستطلاع آراء مواطنيها، حول مواد الدستور المعدلة، وطريقة الانتخابات المقبلة بالشرقية.

قال إسلام مرعى، أمين حزب المصرى الديمقراطى بالشرقية، إن المؤتمر ناقش المواد الخلافية مثل المادة ٢١٩، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقانون وطريقة الانتخابات ورأى الحزب فى انتخاب المحافظين، وأكد أن أهالى القرية أبدوا اقتناعهم بآراء الحزب المتمثلة فى رفض وجود المادة ٢١٩، ورفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتفضيل الحزب لنظام القوائم فى الانتخابات المقبلة، ورفضه انتخاب المحافظين فى الوقت الحالى.