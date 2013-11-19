الهدوء يسود الجيزة قبيل إحياء ذكرى محمد محمود وقوات الأمن تفتح ميدان النهضة

ساد الهدوء محافظة الجيزة وميادينها الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء قبيل إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود.

وفتحت قوات الأمن ميدان النهضة أمام السيارات والمارة، بينما شددت من إجراءاتها في المناطق الرئيسية بالجيزة مثل شارع مراد وكوبري الجامعة خشية وقوع أعمال فوضى أو عنف.

كما شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها ووجودها بشارع شارل ديجول أمام مديرية أمن الجيزة الذي تمركزت فيه مدرعات ودبابات تابعة للجيش لاسيما أمام السفارة السعودية لتأمينها.

كان مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد إعلان حالة الاستنفار الأمني بالوزارة استعدادا لتأمين ذكرى شهداء أحداث شارع محمد محمود اليوم.

وذكر المصدر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع عدد من مساعديه خلال الأسبوع الجاري لوضع خطة تأمين إحياء الذكرى الثانية خاصة في ضوء وجود أكثر من فاعلية في ذات اليوم حيث يتم إحياء ذكرى شهداء محمد محمود فضلا عن إقامة مباراة العودة بين مصر وغانا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل.

ا ش ا