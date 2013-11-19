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تقرير: الطيران الاقتصادى ينمو 17.3% بالشرق الأوسط

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تقرير: الطيران الاقتصادى ينمو 17.3% بالشرق الأوسط تقرير: الطيران الاقتصادى ينمو 17.3% بالشرق الأوسط

قال تقرير متخصص فى حركة النقل الجوى، إن السعة الاستيعابية لشركات الطيران منخفضة التكلفة (الطيران الاقتصادى)، سجلت نموا بنسبة 17.3% فى الشرق الأوسط، خلال النصف الأول من العام الجارى، عن الفترة المناظرة من العام الماضى.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة أماديوس العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا صناعة السفر، أن سعة الطائرات منخفضة التكلفة، ارتفعت فى الشرق الأوسط من 11.5 مليون مقعد فى النصف الأول من عام 2012 إلى 13.5 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

وذكرت الشركة فى تقريرها الذى تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، أن شركات الطيران منخفضة التكلفة، حققت زيادة إجمالية فى الطاقة الاستيعابية عالميا بنسبة 6.8? فى النصف الأول من العام الجارى.

وأشارت إلى أن النمو الكبير فى الطاقة الاستيعابية شهدته آسيا والنمو المتواضع عبر أوروبا وأمريكا الشمالية.

وسجلت آسيا أقوى معدلات النمو على الإطلاق مع زيادة عامة بمقدار 28?، لتصل إلى 129 مليون مقعد للمغادرين فى شركات الطيران الاقتصادى فى الأشهر الستة الأولى من 2013.

وتمت الزيادة فى القدرة الاستيعابية بدعم من الدول الآسيوية الناشئة.

وبلغت قدرة شركات الطيران منخفضة التكلفة فى اندونيسيا 12.3 مليون مقعد، والهند 3 ملايين مقعد، وتايلاند مليونى مقعد وماليزيا ما يصل إلى 1.8 مليون مقعد، وهو ما يمثل نصف مجموع نمو القدرات الاستيعابية الذى شهدته شركات الطيران الاقتصادى عالميا.

وقال التقرير إن قدرات شركات الطيران الاقتصادى التى شهدتها أوروبا تباين من حيث المناطق الرئيسية، لكنها سجلت نموا إجماليا بلغ 0.8% فى العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.

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