أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة.. ويسلم المفتاح الجديد للسدنة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة أمس (الاثنين) بغسل الكعبة المشرفة.

وفور وصول أمير المنطقة بدأ ومرافقوه غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء، ومن ثم سلم المفتاح الجديد للكعبة لسدنة بيت الله الحرام.

وطاف أمير مكة عقبها ومرافقوه بالبيت العتيق، ثم أدوا ركعتي الطواف. وشارك في غسل الكعبة المشرفة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ونائبه والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري ووكيل وزارة الحج حاتم قاضي وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجمعٌ من المواطنين.