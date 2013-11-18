"الدرمارولار".. الحل الأمثل للتخلص من الخطوط البيضاء بالجسم

تسأل قارئة: ظهرت فى بعض المناطق المتفرقة بجسمى بعض الخطوط ذات اللون الأحمر ثم تحول لونها إلى أبيض، فما السبب فى ذلك وما العلاج؟

يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا: الخطوط البيضاء عبارة عن تفتحات فى الجلد تحدث نتيجة زيادة الوزن أو الحمل، حيث يحدث شد زائد للجلد، مما ينتج عنه بعض الترهلات التى تتسبب فى حدوث هذه الخطوط أو التفتيحات.

وأشار إلى أن النمو السريع للجسم خلال فترة المراهقة، بالإضافة إلى أن تناول قلة الماء داخل الجسم وجفاف الجلد، كل هذا يساعد على ظهور هذه الخطوط، لذا ينصح بتناول كميات كافية من السوائل خلال اليوم.

وعن العلاج، أوضح أنه يمكن استخدام تقنية حديثة تعرف باسم "الدرمارولار" من خلال جلسات كل أسبوعين للأماكن، التى تعانى من المشكلة، فسوف تختفى تلك العلامات تمامًا.