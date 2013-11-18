السلطات السورية تعتقل صحفيا وزوجته فى دمشق

اعتقلت السلطات السورية الصحفى السورى عمر الشعار الذى يعمل فى موقع إلكترونى مستقل، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "عناصر من الأمن السورى اعتقلوا الصحفى عمر الشعار من منزله فى مدينة جرمانا (جنوب غرب دمشق)" فى 11 نوفمبر، ولم يعرف عنه شيئا منذ أسبوع.

وأضاف المرصد أن عناصر الأمن أخذوا معهم أيضا "حاسوبه الشخصى وحاسوب زوجته العضو فى حزب العمال الشيوعى مجدولين حسن".

والشعار هو مدير تحرير القسم الإنجليزى فى موقع "دى بى نيوز" على الإنترنت.

ونقلت منظمة "سكايز" التى تتخذ من بيروت مقرا والتى توثق انتهاكات الحريات والتعبير عن الموقع أن الشعار يعمل لديه منذ العام 2011، و"عُرف عنه حبّه للعمل الصحفى ومهنيته فى نقل المعلومة الصحفية".

كما أشار الموقع، بحسب سكايز، إلى أن السلطات اعتقلت زوجته مجدولين من منزلها فى طرطوس قبل أشهر قبل أن تفرج عنها بعد فترة.

ويهتم موقع دى بى نيوز بنقل أخبار سوريا خصوصا، ولا يمكن استشفاف موقف معين من أخباره، لكن من أبرز التعليقات على صفحته الرئيسية: "سجل المفقودين فى سوريا، لأنهم أهلنا من أى بقعة من بقاع سورية كانوا، لن ننساهم".

وتفيد منظمة "مراسلون بلا حدود" عن اختفاء أو خطف أو اعتقال حوالى ستين صحفيا فى سوريا حاليا، وهى عمليات بدأت مع بداية النزاع السورى فى منتصف مارس 2011.