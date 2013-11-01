اليوم.. عضوة بـ"الخمسين" تلتقى 42 طفلا لاستطلاع آرائهم فى الدستور

تلتقى الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو لجنة الخمسين، اليوم السبت، بأطفال منتدى الطفل المصرى التابع للمجلس، لاستطلاع آرائهم فى المواد المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها التعليم والصحة وغيرها من الحقوق المكفولة لهم فى الدستور، وذلك بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وقالت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء سيشارك فيه 42 طفلا، ممثلين لهيئة المنتدى، كما يشارك فى اللقاء 20 طفلا، من المقيمين بالمأوى التابع لمنظمة "فيس"، كما سيشارك فيه عدد من ممثلى وزارت التعليم والشباب وغيرها من مؤسسات الدولة التى تهتم بشئون الطفل.

وأوضحت عزة العشماوى، أنه سيتم مناقشة التطورات والتغيرات السياسية المتلاحقة التى مرت وما زالت تمر بها البلاد، ومدى تأثيرها على الأطفال، ووضع آليات المشاركة السياسية للطلاب داخل المدارس، وكيفية حماية الأطفال من الاستغلال فى الأحداث السياسية.