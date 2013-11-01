غدا.. مركز النيل بالإسكندرية يناقش أهمية ترعة المحمودية كمقر مائى

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، برعاية المؤسسة الألمانية هانس زايدل وبالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحافظة "الإدارة المركزية لنظافة وتجميل الإسكندرية" ووزارة الرى والموارد المائية على هامش "مبادرة إسكندرية عروسة تانى"، ندوة حول التوعية بأهمية ترعة المحمودية كممر مائى مهم.

وتوضح الندوة أهمية إزالة المخلفات والتعديات الموجودة على جانبيها وذلك يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2013 ويليها استكمال العمل الميدانى يوم الأحد 3 نوفمبر 2013.

يحاضر فى الندوة أحمد عبد العزيز مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، والمهندس يسرى حسن مدير إدارة الأزمات والنظافة بمحافظة الإسكندرية، كما تدير الندوة عزة مصطفى ماهر مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية.