مجلة أمريكية: الإطاحة بــ"مرسي" أنقذت البلاد.. و"الإخوان" لا يستطيعون تهديد الدولة

حكم "الإخوان" قضى على شعبيتهم وحد من قدرتهم على تهديد الدولة

كتب : أمنية نجيب منذ 5 دقائق

ذكرت مجلة "كومنتاري" الأمريكية أن الإخوان لا يستطيعون تهديد المؤسسة العسكرية المصرية، حتى وإن حاولوا تصعيد الاضطرابات وأعمال العنف، مشيرة إلى أن الذين كانوا يعتقدون أن جماعة الإخوان لا يمكن قهرهم أو هزيمتهم اتضح أنهم مخطئون للغاية.

وأضافت المجلة، أن الخطوة التي اتخذها الجيش بالإطاحة بمرسي لم تدفع بالبلاد نحو عدم الاستقرار أو الحرب الأهلية كما حذر الكثير من الموالين للإخوان، وقتها بل على العكس كان للخطوة الأثر الذي أراده الجيش وأنقذت البلاد من الفوضى على الرغم من عدم تحقيقها الديمقراطية المرغوبة، مؤكدة أن الإخوان ليس لديهم الشعبية التي اعتقدت الإدارة الأمريكية أنها تتمتع بها في مصر.

وتابعت المجلة أن جماعة الإخوان كانت الحزب المعارض الوحيد المنظم عندما تمت الإطاحة بمبارك لذلك استغلوا الوضع وسيطروا على السلطة بعد ثورة 25 يناير، ما ساهم في زيادة قوة الجماعة وشعبيتها، بالإضافة إلى مساندة أصدقائها من بعض الدول والكيانات مثل تركيا وغزة، وتابع تقرير المجلة أن الأحزاب الجديدة الليبرالية لم تستطع الوقوف أمام الإخوان في أي انتخابات، ولكن عندما تمت الإطاحة بمرسي ظنت الجماعة أنها ستتزعم المعارضة معتمدة على تأييد كتلة كبيرة من المصريين وهو ما ثبت عدم صحته بالمرة حيث أطاح العام الذي قضته الجماعة في السلطة بشعبيتها وقلل من قدرتها على تشكيل أي تهديد إرهابي على النظام الجديد في القاهرة.